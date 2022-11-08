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الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية بخيرسون

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:03 م
الدفاع الروسية: القوات الجوية تسقط مروحية أوكرانية بخيرسون الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، "إن مقاتلة تابعة للقوات الروسية تمكنت من إسقاط طائرة مروحية هجومية من طراز "إم أي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة خيرسون".


وأضاف كوناشينكوف - في إفادة صحفية حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر من طراز /إم أي-24/ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة نوفوفوسكريسينسكوي في منطقة خيرسون".


وأوضح أن القوات الروسية قضت على ثلاث فصائل مدفعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية، متابعا: "في المواجهة المضادة للمدفعية، تم تدمير الأهداف التالية: ثلاث فصائل مدفعية أوكرانية في مناطق مستوطنات أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونوي وبلييفكا في منطقة خيرسون".


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