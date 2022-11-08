الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4.6 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "برج العرب، ثان الرمل، أول العامرية" مسارح لمزاولة نشاطهم الإجرامى..

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزتهما (عدد 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتفى محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزته (عدد 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (عدد 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام- عدد 5020 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- طبنجة- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (4,650,000) أربعة مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.