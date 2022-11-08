الحبس 6 أشهر للمتهمين بإشعال نيران أمام باب شقة بسبب خلافات عائلية بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجية حماد، بحبس المتهم الأول "م.ع.م" حضوريا وغيابيا للمتهم الثانى "ن.ال.ر" لمدة 6 أشهر وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم بوضع نار عمدا أمام منزل المجني عليها " ز.ال.م" .

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 6166 لسنة 2022 قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من المجني عليها بيقام المتهمين بوضع نار أمام الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه علي إثر خلافات عائلية فيما بين المجني عليها " ز.ال.م" ربة منزل وبين المتهم الأول " م.ع.م " فؤجئت بحضور المتهم الثاني " ن.ال.ر "، وقام بسكب مادة سريعة الاشتعال علي الممشاة المصنوعة من قطعة السجاد والموضوعة أمام باب الشقة، وإضرام النيران بها التي أحدثت تلفيات بباب الشقة، فاقمت بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.