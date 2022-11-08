"التعليم" تعلن مشاركة عدد من الطلاب فى تحدى القراءة العربى بدبى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه شارك عدد من طلاب مصر فى مسابقة تحدى القراءة العربى، وحضور الحفل الختامى للموسم السادس، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأكدت الوزارة، أنه في إطار الاستعداد للإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي ، الذى يُعد أكبر مشروع معرفي ثقافي على مستوى العالم في موسمه السادس، استقبل مطار دبي ظهر يوم الإثنين 2022/11/7 وفد طلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مصر .

وأوضحت، أنه بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وطبقًا للمتبع كل عام يتم دعوة الطلاب الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوي الجمهورية إلي دبي، حيث يقوم فريق مبادرة تحدي القراءة العربي بإعداد برنامج ترفيهي مميز للطلاب الفائزين من كافة الدول المشاركة وحتى الحفل الختامي والمزمع عقده هذا العام بدار أوبرا دبي يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، وهو الحفل الذي سيقام حضوريًا لأول مرة عقب جائحة كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين 19 طالب وطالبة يمثلون 17 دولة مختلفة وصلوا إلى التصفيات النهائية لهذا الموسم ينافس علي لقب بطلة التحدي من طلاب وزارة التربية والتعليم الطالبة شدوه أمير أحمد التميمي الزعبي بالصف الثالث الثانوي من مدرسة الشهيد محمود النجدي الثانوية بنات محافظة الدقهلية.

ويتكون وفد الطلاب المشاركين من مصر لهذا العام من الطالبة أسماء محمد دياب نعيم البنا، والطالب زياد على كريم محمود عبد العليم، والطالبة سما عبد الرحمن سعد عبد الرحمن محمد، والطالبة دانه محمد جلال جابر عثمان، والطالبة نورهان رضا عبد الوارث عبد العليم، والطالب يوسف محمود عبد الرحيم عثمان حسن، والطالبة جنى علي محمد عبد الحميد، والطالبة هايدي إيهاب إكرام أنور أبو زيد، والطالب عماد صابر إبراهيم غنيم، والطالب عبد الرحمن منصور أحمد محمد وهو الفائز بالمركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي عن العام الخامس حيث تعذر سفر الطلاب آنذاك بسبب جائحة كورونا.