التضامن: 10 ملايين و806 ألف شخص يصرفون معاشات شهريا

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات يبلغ 10 ملايين و806 ألف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث في بداية شهر نوفمبر الجاري.

على جانب أخر، تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعي، حيث أشارت إلى استمرار الصرف بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.