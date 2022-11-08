البحوث الفلكية: القمر يصل ذروة البدر المكتمل اليوم ويبلغ لمعانه 99.9٪

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن القمر يبدو لنا، كما لو كان بدرا فى الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل فى هذه الفترة دون أجهزة.

وأشار تادرس، إلى أن ذروة البدر الكامل فستكون اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر، حيث يشرق القمر من الشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويكون قرصه كامل الاستدارة، ويبلغ لمعانه 99.9%.

وقال: يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس، حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار، كما يُعرف أيضا بالقمر الفاتر، لافتا إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.