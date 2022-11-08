الاستعانة بلوادر للبحث عن ناجيين من العقار المنهار بإمبابة.. فيديو وصور

كتب عبد الرحمن سيد

استعان رجال الحماية المدنية بلودر من محافظة الجيزة، للقيام بعمليات رفع انقاض عقارا منهار مكونا من 4 طوابق، انهار بشارع شعلى بسيوني من شارع المزارع بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة بحثا عن أي أشخاص أسفل الركام.

وكان منزل مكون من دور ارضى و 3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايده بمنطقة إمبابة ،وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية الي موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أي أشخاص أسفل الركام من عدمه.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.