الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاص بتعرض محافظة الإسماعيلية بموجة من الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 30٪.

ووجَّه بشارة كافة الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار؛ منعًا لعرقلة السيولة المرورية بالطرق، حيث قامت الوحدة المحلية لحي أول برفع تجمعات مياه الأمطار من شارع أم كلثوم.

ويتابع بشارة جهود رؤساء الوحدات المحلية في التعامل الفوري مع مياه الأمطار، والذين أفادوا بأن الأمطار كانت خفيفة ولا يوجد أي بؤر لتجمعات مياه الأمطار.