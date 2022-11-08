اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال مواطن روسي في العاصمة موسكو بتهمة "الخيانة العظمى"

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:59 م
اعتقال مواطن روسي في العاصمة موسكو بتهمة "الخيانة العظمى" الشرطة الروسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الشرطة في موسكو اليوم الثلاثاء القبض على مواطن روسي بسبب توجيه المحكمة الجزئية في ليفورتوفو تهمة الخيانة العظمى.


وقال مصدر لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "بناء على المرسوم الصادر في 7 نوفمبر عن محكمة ليفورتوفو في موسكو بشأن ج. ك. فيرديان، المشتبه فيه بارتكابه جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى)، تم االقاء القبض عليه كإجراء تقييدي".


وتنص الاتهامات الموجهة اليه على فترات سجن تتراوح بين 12 و 20 سنة.


ووفقًا للقانون الروسي، تنطوي الخيانة العظمى على التجسس وكشف أسرار الدولة لحكومة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية وكذلك تقديم أي مساعدة إلى دولة أخرى في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.


وتم تصنيف القضية على أنها "سرية للغاية" ولم يتم الكشف بعد عن التهم.


روسيا

الشرطة الروسية

الخيانة العظمى

اتهامات الخيانة العظمى

الحكومة الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة