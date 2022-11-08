اعترافات لصوص الشقق السكنية فى مدينة بدر: "بنسرقها بأسلوب التسلق"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الشقق السكنية في منطقة بدر، اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بأسلوب التسلق، وأكدوا أنهم يراقبون الشقة المستهدف سرفتها حتى يتأكدوا من غياب السكان وينفذون جريمتهم.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة "شاشة LCD - جهاز لاب توب" من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق"، كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.