اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:08 م
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إخلاء السكان من المنازل المجاورة لعقار إمبابة المنهار بإمبابة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:35 م
إخلاء السكان من المنازل المجاورة لعقار إمبابة المنهار بإمبابة انهيار منزل -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أخلى رجال المباحث في الجيزة العقارات المجاورة للعقار المنهار المكون من 4 طوابق بعزبة الصعايدة فى منطقة إمبابة حرصا على حياة قاطنيه لحين إجراء عمليات البحث عن أى أشخاص أسفل الركام.
 
وكشفت المعاينة الأولية، أن العقار المنهارة تسبب فى إنهيار بلكونات لعقارين مجاورين.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين وقوع انهيار  بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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