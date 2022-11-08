إحالة لص السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة، إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة من أحد المواطنين بأسلوب توصيل الأسلاك وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، للمحاكمة الجنائية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "توصيل الأسلاك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة القليوبية) باكتشافه سرقة سيارة "نصف نقل" ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المشار إليها وتحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الكالون، وتوصيل الأسلاك" ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.