أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى رياض السنباطى.. الجمعة المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير رياض السنباطى. وذلك فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الموسيقار الراحل رياض السنباطى بالإضافة إلى بعض المنوعات الغنائية ل كبار الملحنين، منها موسيقى لونجا رياض أداء الفرقة الموسيقية،على فكرة أزيهم،على رمش عيونها أداء الفنان إسلام الرملى، الشوق والحب، مين قالك تسكن فى حارتنا أداء الفنانة شمس إبراهيم، راحت ليالى، مليش أمل أداء الفنانة يمنى حسن، في قلبى غرام، يا حلو ناديلى أداء الفنان كريم زيدان، تحت الشباك، شفت حبيب أداء الفنان محمد حسن متولى، واحشتنى، بتخاصمنى حبة أداء الفنانة شروق، إله الكون، كل ده كان ليه أداء الفنان أيمن مصطفى، ميدلى منوعات لرياض السنباطى أداء الفنانة مروة حمدى.

يشار إلى أن الموسيقار الكبير رياض السنباطى ولد فى 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده فى تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من اعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزء هام فى تاريخ الموسيقى العربية.