أفضل الأطعمة لتناولها حال إصابتك بنزلات البرد.. أهمها الشوربة والزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد

مع بدء الطقس البارد، يبدأ موسم البرد والإنفلونزا، وعلى الرغم من أن تناول الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في تحسين مناعتك ، فإن الاستعداد من خلال تناول هذه الأطعمة (أو الوصفات) عندما تبدأ الإصابة بنزلات البرد يقلل من الأعراض وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

زنجبيل



يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والميكروبات ومضادات الالتهاب التي تساعد على دعم جهاز المناعة لديك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 نُشرت في مجلة Food Chemistry ، يبدو أن هذه التوابل تعمل أيضًا على تحسين إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدمر مسببات الأمراض في الجسم، يوصي بتناول كوب من شاي الزنجبيل، مما قد يساعد في تهدئتك.

عصير الرمان

الرمان غني بالمواد الكيميائية النباتية، مثل البوليفينول، مع تأثيرات محتملة مضادة للالتهابات، تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة (أو العصائر) التي تحتوي على مادة البوليفينول قد لوحظ أنها تقلل الالتهاب في النماذج الحيوانية وقد تكون مفيدة في أمراض الجهاز التنفسي، يشير إلى أن عصير الرمان يوفر الطاقة أثناء المرض.

كيوي

الكيوي هو غذاء مناسب في الأيام المرضية يوفر فيتامين سي أكثر من البرتقال، حصة واحدة من الكيوي (قطعتان) تحتوي على حوالي 112 مجم من فيتامين سي لكل وزارة الزراعة الأمريكية، في المقابل ، تحتوي برتقالة السرة متوسطة الحجم على 83 مجم من فيتامين سي، وعلى الرغم من أن تناول الكيوي إذا كنت مصابًا بنزلة برد لن يجعله يختفي إلا أن فيتامين سي قد لا يمنع الإصابة بنزلة برد ، ولكنه قد يقصر المدة وربما شدة الأعراض.

حساء الدجاج

يلجأ العديد من الناس إلى حساء الدجاج المكرونة عندما يشعرون بالطقس ، فهو في الواقع يمنحك العناصر الغذائية التي تحتاجها تحتوى المرق في الحساء عادةً على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يساعد في ترطيب الجسم عند الشعور بالمرض.

العسل

تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل له خصائص مضادة للميكروبات، كما يستخدم على نطاق واسع في علاج الجروح لما له من آثار مضادة للبكتيريا.

توست الحبوب الكاملة

يمكن أن يؤدي الشعور بالتوعك إلى فقدان الاهتمام سريعًا بالكثير من الأطعمة ، ولكن عادةً ما تكون الأطعمة البروتينية هي أول ما يجب تناوله ، في كثير من الأحيان نتناول البسكويت المملح أو الكربوهيدرات اللطيف ، ولكن الحقيقة هي أن جسمك يحتاج إلى مغذيات ، ولكن إذا كنت تريد أن يفيدك الخبز المحمص عند المرض ، فاختر نسبة عالية من البروتين وخبز عالي الألياف وطبقة زبدة الجوز المفضلة لديك ، تساعد الكربوهيدرات والألياف والبروتين والدهون الصحية على استقرار مستويات السكر في الدم والطاقة لديك حتى تشعر بتحسن.