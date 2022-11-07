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48 متحدثا من قادة العالم فى أول أيام الشق الرئاسى بـcop27 (إنفوجراف)

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:00 ص
48 متحدثا من قادة العالم فى أول أيام الشق الرئاسى بـcop27 (إنفوجراف) متحدثو قادة العالم بكوب 27

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تسلمت مصر أمس الأحد رسميا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى يعقد حتى 18 نوفمبر الجارى، وتشهد مشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالى 197 دولة.

 

وتنطلق اليوم الإثنين، القمة الرئاسية، بحضور القادة ورؤساء الدول والحكومات، وسيكون هناك نحو 48 متحدثا من قادة العالم فى أول أيام الشق الرئاسى بـcop27.

 

وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

 

وتُركز القمة الرئاسية عبر عدد من الموائد المستديرة على 6 قضايا رئيسية:

ـ التحولات العادلة

ـ الأمن الغذائى

ـ التمويل المُبتكر للمناخ والتنمية

ـ الاستثمار فى مستقبل الطاقة

ـ الأمن المائى

ـ تغيّر المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة

متحدثو قادة العالم بكوب 27 (1)
 
متحدثو قادة العالم بكوب 27 (2)

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