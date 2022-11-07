11 خطوة لتوصيل خدمة مياه الشرب لأول مرة.. تعرف عليها

كتبت – مرام محمد

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص أول مرة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب لأول مرة والمستندات المطلوبة.

الإجراءات:

1-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3-إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9-توقيع العميل للعقد.

10-الانتهاء من تقديم الخدمة .

المستندات المطلوبة

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3-سند الحيازة او الملكية.

4-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) .

5-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن) .

8-بطاقة الرقم القومي للعميل .

9-إيصال مياه من اقرب جار.

10-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11-أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.