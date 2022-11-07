اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

11 خطوة لتوصيل خدمة مياه الشرب لأول مرة.. تعرف عليها

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:00 ص
11 خطوة لتوصيل خدمة مياه الشرب لأول مرة.. تعرف عليها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص أول مرة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب لأول مرة والمستندات المطلوبة.

الإجراءات:

1-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3-إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9-توقيع العميل للعقد.

10-الانتهاء من تقديم الخدمة .

 

المستندات المطلوبة

1-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3-سند الحيازة او الملكية.

4-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) .

5-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن) .

8-بطاقة الرقم القومي للعميل .

9-إيصال مياه من اقرب جار.

10-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11-أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.


مياه الجيزة

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

تركيب عداد مياه

عدادات المياه

توصيل خدمة مياه الشرب

كن صديقا للبيئة



الموضوعات المتعلقة

الشرقية تطبق "الإسكادا" لضبط إهدار مياه الشرب داخل الشبكات.. المنظومة توفر الملايين سنويا ونفذت بأيدى مهندسى الشركة بأقل تكلفة.. مسئول المشروع: نسبة الإهدار قبلها وصلت لـ37%.. وأصبح يوجه لتغذية المناطق المحرومة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:00 م

"حياة كريمة" تكتب شهادة ميلاد جديدة لقرى نصر النوبة فى أسوان.. تنفيذ وتشغيل أول سوق حضارى على مستوى الجمهورية فى قرية أبو سمبل.. ومشروعات خدمية وتنموية ومحطات صرف صحى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:00 م

مياه الشرب وتعليم أسوان يوقعان بروتوكول تعاون فى مجال التوعية المائية المدرسية.. صور

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:30 م

وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:40 ص

رئيس مياه الشرب بمدن القناة: رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار.. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:56 م

11 مركزا.. عناوين فروع مراكز خدمة العملاء لتلقى شكاوى مياه الشرب بوسط الجيزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:00 ص

"إسكان النواب" تفتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى فى حضور التنفيذيين

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:00 ص

شركة مياه الشرب والشباب تنفذان أنشطة ثقافية وتوعوية لطلاب المدارس

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:43 م

رئيس مدينة أشمون يشهد عرض اصطفاف وجاهزية معدات شركة مياه الشرب ..صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:26 م

شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم أنشطة توعوية لطلاب المدارس برأس غارب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:12 ص

"مياه الشرب والصرف الصحى" بسوهاج تشارك بأسبوع القاهرة للمياه

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:26 م

شركة مياه الشرب بالشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:28 م

شركة مياه الشرب بالجيزة تنشر معدات شفط المياه بالشوارع تحسباً لسقوط أمطار.. فيديو

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:54 م

مياه الشرب تنشر معداتها على المحاور والطرق الرئيسية استعدادا للأمطار

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة