ولى عهد الكويت يتوجه لمصر للمشاركة بـCOP27 ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أ.ش.أ

توجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم الإثنين، إلى مصر؛ للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP27)، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ.