وكيل مديرية التعليم بأسوان يشهد حفل تكريم المتفوقين والأوائل.. صور

شهد عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، حفل تكريم المتفوقين وأوائل الثانوية العامة بمدرسة أسوان الثانوية بنات بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية وعدد من القيادات التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وقدم الطلاب عروضاً فنية واستعراضية، وعدداً من الأغانى الوطنية.

وفى كلمته أمام الحضور قدم "لطفى"، التحية لإدارة ومعلمى مدرسة أسوان الثانوية على مجهوداتهم مع الطلاب، وطالبهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على اسم المدرسة العريق فى تخريج أجيال من المتفوقين والمتميزين على مدار سنوات عديدة.

وقدَّم لطفى التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم، ووجه النصيحة لهم أن يواصلوا مسيرة الاجتهاد والتفوق فى حياتهم الجامعية، وكذلك لطالبات المدرسة أن يحذو حذوهم فى مواصلة التميز والاجتهاد ، كما قدَّم وكيل المديرية الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين، على جهودهم فى تنظيم وإخراج الحفل بشكل متميز.

وتضمن تكريم الطالبات أوائل الثانوية العامة الحاصلات على مراكز متميزة على مستوى المحافظة العام الدراسى الماضى وعدد من المعلمين المتميزين بالمدرسة، كما تم تكريم وكيل المديرية ومدير التعليم العام وعدد من القيادات التعليمية.