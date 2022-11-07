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وزير الخارجية: مصر حرصت على أن تكون cop 27 قمة التنفيذ للوعود

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:51 م
وزير الخارجية: مصر حرصت على أن تكون cop 27 قمة التنفيذ للوعود سامح شكرى
كتب أحمد عرفة

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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه وصل عدد المشاركين إلى قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ إلى 40 ألف مشارك.
 
وأضاف سامح شكرى، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن المشاركة الكثيرة من قبل رؤساء الدول تأكيد على وجود إرادة سياسية ومطالبة على مستوى الوطنى لهؤلاء القادة بضرورة النهوض في هذا المؤتمر للتعبير عن تضامن واتخاذ الإجراءات الكفيلة على مستوى الوطنى في دعم الدول الأقل قدرة على التعامل مع قضايا المناخ.
 
وتابع: نحن نعمل منذ فترة، وروجنا منذ رئاسة مصر لقمة المناخ بأن تكون القمة قمة التنفيذ للوعود التي قطعتها الدول على أنفسها، وفقا لإجراءات محددة متسقة مع ما أعلنت عنه واستراتيجياتها في خفض الانبعاثات وتوفير التمويل.

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