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وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": مصر بصدد طرح مبادرات قومية للمشروعات الخضراء

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:00 م
وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": مصر بصدد طرح مبادرات قومية للمشروعات الخضراء سامح شكرى
كتب أحمد عرفة

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قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تتحلى بالحيادية خلال رئاستها بقمة المناخ، متابعا: نحن نقدر جهود مواجهة التغيرات المناخية وتفعلنا خلال العام الماضى خلال اللقاءات الوزارية غير الرسمية خلال قمة الـ26.

وأضاف وزير الخارجية خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر بصدد طرح مبادرات قومية للمشروعات الخضراء، موضحا أن مصر جادة في التفاعل مع قضايا المناخ .

ولفت وزير الخارجية، إلى أن مصر التزمت بما اقرته قمة المناخ الـ26 في جلاسكو، متابعا:على هامش المؤتمر تم عمل منتدى للشباب ومساهماتهم في مواجهة المناخ وتم تسحيل اعجاج كبيرة من الشباب للتواجد في المنطقة الخضراء والزرقاء للتأكيد على الاهتمام ودفع الحكومة والمنظمات الحكومية لبذل مزيد من الجهد لمواجهة التغيرات المناخية ، موضحا أن الشباب والمرأة لهم مشاركة خاصة في قمة المناخ .

 

 

 


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