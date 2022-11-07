وزير الخارجية البريطانى: سنعمل على وجود المبادرة الخضراء

كتب أحمد عرفة

قال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده ترحب بجميع الالتزامات التى سيخرج بها مؤتمر المناخ، وسنعمل على وجود المبادرة الخضراء.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني خلال كلمته بقمة المناخ، المنعقدة في شرم الشيخ، أن أزمات المناخ، متعددة، من ارتفاع درجات الحرارة، وغيرها الكثير، بجانب العواصف الترابية والفيضانات، وحرائق الغابات، موضحا أن أزمة المناخ، ونقص الغذاء والطاقة تؤثر على الواردات من الغذاء بالشرق الأوسط وأفريقيا ويجب مواجهة التحديات.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن كل البلدان فى منطقة الشرق الأوسط، متعرضة لضغوط المياه المرتفعة، بجانب نقص المياه ببعض الدول الأخرى.