نائب رئيس جامعة أسوان يتفقد كلية التمريض لمتابعة العملية التعليمية

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، كلية التمريض ، في مقرها بالسد العالي لمتابعة العملية التعليمية، وذلك برفقة الدكتورة إيمان محمود عميد كلية التمريض والدكتورة بشرى أحمد وكيل كلية التمريض.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أنه في إطار التطور الذي تشهده كلية التمريض بجامعة أسوان،منذ إنشائها عام (2012) والتي تضم (8) أقسام وهي تمريض باطني، و تمريض جراحة، وتمريض نساء وتوليد، تمريض أطفال، وتمريض مسنين، تمريض صحة عامة، وتمريض إدارة مستشفيات، وتمريض نفسي، والتي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في تصريحات صحفية، أنه تم الاطمئنان علي انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول نظريا وعمليا وذلك من خلال تفقد معامل كلية التمريض والتي يبلغ عددها(8) معامل بمختلف الأقسام لخدمة الطلاب والمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.

وأوضحت الدكتورة إيمان محمود عميدة كلية التمريض بجامعة أسوان ، أن العملية التعليمية تسير بمعدلات طيبة مع توفير كافة امكانيات الكلية لخدمة الطلاب بالعام الجامعي 2023/2022م. كما حث نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب علي التركيز في التحصيل الدراسي والحضور العملي لخلق روح المنافسة بين طلاب كليات التمريض.