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ميقاتي من قمة المناخ: نشكر الرئيس السيسي على تزويد لبنان بـ17 شاحنة مستلزمات طبية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:08 م
ميقاتي من قمة المناخ: نشكر الرئيس السيسي على تزويد لبنان بـ17 شاحنة مستلزمات طبية ميقاتي فى صورة تذكارية مع الرئيس السيسي وأمين عام الأمم المتحدة
شرم الشيخ: إيمان حنا

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ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المساند للبنان ووقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب اللبنانى ودعمه في كل المجالات.

 

كما شكر الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.

 

وأوضح  ميقاتى ان مصر ارسلت الى لبنان شحنة ادوية تقدر ب1705 اطنان  من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، بمشاركة قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير  من الشخصيات الدولية.

 

وقبيل افتتاح المؤتمر تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة.


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