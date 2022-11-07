موزمبيق: أقمنا العديد من محطات الأرصاد لتوفير الإنذار المبكر لحماية المجتمعات

كتب أحمد عرفة

كد فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، أن بلاده تستضيف مركز العمليات السابق منذ عام 2021 لتنسيق الاستجابة الطارئة فى الجنوب الأفريقي بدعم وتعاون من بنوك التنمية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف فضلا عن المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس موزمبيق، خلال كلمته بقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، أن موزمبيق من أكثر الدول المتأثرة بقضية تغير المناخ لأن دولته تعاني من الأعاصير الاستوائية والفيضانات التي تتطلب الكثير من جهود التكيف.

وأوضح فيليبي نيوسي أن بلاده أقامت العديد من محطات الأرصاد لتوفير الإنذار المبكر من أجل العمل المبكر لحماية المجتمعات الأكثر هشاشة لظروف الطقس المتطرف.