مفاوضة في وفد النرويج: "التمويل والتكيف" أبرز أولوياتنا خلال كوب 27

شرم الشيخ - رباب فتحى

قالت ليليان بيردال إريكسون، من مؤسسة منتدى التنمية والبيئة النرويجية، وضمن وفد النرويج المفاوض فى قمة المناخ كوب 27، إن أبرز أولويات قمة المناخ هذا العام هى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن قضية الخسارة والضرر، والحصول على التمويل للدول الأكثر تضررا خاصة فى إفريقيا، وكذلك التكيف على آثار تغير المناخ.

وأضافت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات قمة المناخ أن الوفد النرويجى يركز كذلك على تمويل الانتقال إلى صفر انبعاثات بأسرع وقت لمساعدة الناس على الاستثمار فى لوحات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وليس فقط على مستوى الحكومة وإنما على مستوى الناس أنفسهم.

وأوضحت أنها ستطالب بتوفير هدف تمويل الدول الغنية المقدر بـ100 مليار دولار وأن تدفع النرويج حصتها العادلة من هذا المبلغ، لأنها تدفع أقل من ذلك بالمقارنة مع الانبعاثات التى تخرج منها، داعية الدول للالتزام بتعهداتها الآن حتى يتم تحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة الذى أعربت عن تشككها حول إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وحول انعقاد القمة فى مصر، قالت إنه من المهم للغاية لهذا المؤتمر أن ينعقد فى القارة الإفريقية، لأنه تحول بذلك لمنصة لشعوب الدول الإفريقية للتحدث عن مشكلاتهم المناخية.