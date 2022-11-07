اليوم السابع
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مسئول روسي: تهديدات كييف باستئناف برنامجها النووى سبب رئيسى لعمليتنا العسكرية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:35 م
مسئول روسي: تهديدات كييف باستئناف برنامجها النووى سبب رئيسى لعمليتنا العسكرية ديمتري مدفيديف
أ.ش.أ

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، أن أحد الأسباب الرئيسية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، هو تهديدات "كييف" باستئناف برنامجها النووى.

وقال مدفيديف - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم: "إن السلطات الأوكرانية الحالية "تبكي بمرارة"، بسبب مذكرة بودابست لعام 1994 التي تتضمن بندا ينص على إتلاف الترسانة النووية الموجودة على أراضيها كإرث من الاتحاد السوفيتي".

وأشار إلى أن جميع رؤساء أوكرانيا تحدثوا عن أن تخلي كييف عن الترسانة النووية كان إجباريا، وبضغط من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن أولئك القادة كانوا يتحدثون بسعادة عن رغبتهم في استخدام تلك الأسلحة ضد موسكو وضد شعبهم.

وشدد مدفيديف على أن سلطات كييف تتحسر بشدة على فقدانها للسلاح النووي، الذي كانت ستستخدمه ضد روسيا ومواطينها لو توفرت الفرصة لذلك.

 


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