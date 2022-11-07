اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تبطين ترعة إبشان.. ويؤكد: الانتهاء من 350 كيلو

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:50 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تبطين ترعة إبشان.. ويؤكد: الانتهاء من 350 كيلو تفقد أعمالل التبطين
كفر الشيخ - محمدسليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين بترعة ابشان، التابعة لمركز بيلا، بطول 14 كيلو، وتم الانتهاء من 80% من أعمال التبطين، جاء ذلك بحضور مال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انه تم الانتهاء من تبطين 350 كيلو ترع بقرى ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

تبكطين الترع
تبكطين الترع

 

جانب من تبطين الترع ببيلا
جانب من تبطين الترع ببيلا

 

جانب من تبطين الترع
جانب من تبطين الترع

 

متتابعة محافظ كفر الشيخ للتبطين
متتابعة محافظ كفر الشيخ للتبطين

 

تفقد اعمالل التبطين
تفقد اعمالل التبطين

 


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