محافظ بني سويف يتفقد المحال والسلاسل التجارية للاطمئنان على توافر كافة السلع 

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم عددا من المحال والمولات والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري ، حيث تواصل الحملات الرقابية التموينية عملها يوميا على مستوى المدن والقرى والتي تضم : التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية وغيرهم.

اطمأن المحافظ من خلال مناقشة مسؤولي التموين البائعين والتجار عن مدى توافر الامدادات من السلع ، وانتظام حركة البيع ، وتوافر بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها ، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين ، مشددا على مسؤولي التموين بأهمية تكثيف الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع ، مع ضرورة إعلام المواطنين بأماكن تواجد السلع التي يمكن أن تشهد نقص في بعض المحال التجارية.

وتأكد محافظ بني سويف خلال جولته التي شملت عددا من المحال ، منها : بن سلمان ، الفرقان والأنوار، من توافر جميع السلع الغذائية، بأسعار مناسبة، خاصة الأرز باعتباره من السلع الاستراتيجية الهامة ، مع ضرورة أهمية مراقبة اتباع الأسعار الاسترشادية ، وضمان عدم المغالاة غير المبررة في بعض السلع ، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها ، مؤكدا على أهمية توعية المواطنين بأن السلع متوافرة ، وأنه على الجميع على ألا يشتروا غير حاجتهم من السلع ، لنتعاون جميعا في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية على الجانب الاقتصادى.

حرص المحافظ على الحديث مع الكثير من المواطنين الذين تصادف وجودهم بتلك المحال التجارية ، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها ، مؤكدا لهم على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين ، وتذليل أية مشكلات تواجههم ، وأن الدولة المصرية تسعي بكل أجهزتها لتكون قريبة من المواطنين للتعامل مع أية تداعيات سلبية أولا بأول.

فيما أفاد المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، أنه يوجد حالياً عدد من المعارض بمدن ومراكز المحافظة (تحت إشراف المديرية) وهي: المعرض الدائم للسلع بميدان المديرية بمدينة بني سويف، وشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، وشارع بورسعيد بمدينة سمسطا، ومناطق متفرقة من شوارع الفشن، فيما يتم التنسيق مع تجار الجملة للتوسع في مثل هذه المعارض، هذا بجانب سيارات مشروع المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق، والتي توفرها مديرية التموين ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة :المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية.