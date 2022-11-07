محافظ الدقهلية: سرعة الانتهاء من تركيب كافة عدادات المياه والكهرباء لقرى حياة كريمة

الدقهلية - فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين اجتماعًا، لمتابعة نسب التنفيذ ومناقشة المعوقات التي تواجه الأعمال المتبقية، بمبادرة حياة كريمة بقري مركز شربين تمهيداً للإفتتاح الرئاسي .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد صالح، المسئول عن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسة ريهام عبدالشافي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي دار الهندسة استشاري مبادرة حياه كريمة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء قطاعات المرافق، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين .

وناقش "مختار" خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية في كافة قري شربين ووجه بالانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل نهائي وفقاً للبرامج الزمنية .

وأكد "المحافظ" علي أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

كما أكد "مختار" علي أن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهناك حالة ترقب عالمية لافتتاح أعظم مبادرة في تاريخ مصر بل في تاريخ العالم فلا توجد دوله من قبل قامت بتطوير الخدمات لأكثر من 60% من الشعب المصري دفعه واحدة .

ووجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من تركيب كافة العدادات الكوديه لجميع المباني الحكومية وتفعيل الخدمه سواء كانت متعلقه بقطاعات "الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي" .

كما وجه "مختار" بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، حتي يتم البدء في مشروعات المرحلة الثانية والتي تشمل عدد 5 مراكز .

واكد "المحافظ" علي ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية وهي "بلقاس وأجا والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة" لتلافي اي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

وأكد "مختار" علي أنه ولابد وأن نعمل جميعاً كفريق عمل واحد من أجل الانتهاء من تنفيذ مبادرة حياة كريمة بشربين طبقا للبرنامج الزمني المحدد .

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياه كريمة" لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصرية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .



اجتماع محافظ الدقهلية لمتابعة مشروعات حياة كريمة (2)



اجتماع محافظ الدقهلية لمتابعة مشروعات حياة كريمة (3)