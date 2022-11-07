لجنة عربية تستكمل مناقشة مشروع قانون استرشادى لمهنتى التمريض والقبالة

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم (11) الصادر عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الصحة العرب 2021، والذي دعا اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد لإعداد مشروع قانون استرشادي خاص بمهنتي التمريض والقبالة.

وقالت أبو غزالة، إن الاجتماع يستعرض مرئيات وملاحظات الدول العربية الأعضاء حول مشروع القانون المقدم من جمهورية مصر العربية.. موضحة أن لجنة التشريعات الصحية والتي أنشأها مجلس وزراء الصحة العرب عام 1995، ساهمت إسهاماً كبيراً في مجال وضع تشريعات صحية استرشادية للدول الأعضاء، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول على مستوى التشريعات في المجال الصحي.

من جانبها، أكدت المستشارة ميساء هدمي مسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب المشرفة على إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية، أن التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع سيتم عرضها على جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب؛ ومن ثم عرضها على اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في دورتهما القادمة في الجمهورية الجزائرية لاتخاذ القرار المناسب.

وقالت المستشارة ميساء، إن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية تنظم هذا الاجتماع للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة على مدى يومين لاستكمال إعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي الخاص بمهنتي التمريض والقبالة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.