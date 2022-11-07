كيف يمكنك تصفيف الشعر بدون أضرار حرارة المكواة؟

كتبت إيناس البنا

يجب أن يكون شعر كل امرأة على أهبة الاستعداد عندما تقوم بوظيفة حاسمة، وعندما نعتمد على تقنيات التصميم ، فإننا نعرض خصلاتنا للتدفئة سواء كانت تجفيفًا بسيطًا أو تجعيدًا جيدًا.

ولكن عندما تتلامس طبقة شعرك مع الحرارة، تصبح هشة وعرضة للتكسر، لذلك من الضروري استخدام واقيات الحرارة والتخلص من شعرك بسهولة عند تصفيفه. قد يبدو استخدام الواقي من الحرارة خطوة إضافية ، لكن شعرك لا يحتاج إلى حاجز وقائي لإغلاق بعض الرطوبة وإبعاد التجعد. دائمًا ما يكون التجعد مصدر قلق لا سيما مع تجعيد الشعر.

واقي الشعر

وفقا لموقع " healthline"، بروتين القمح المتحلل ، والسيليكون الأميني ، وكواتيرنيون 70 هي المكونات الرئيسية التي يجب البحث عنها ، لأنها تعمل بشكل رائع لألياف الشعر.

تستخدم العديد من المنتجات اليوم تركيبات قابلة للذوبان في الماء لها تأثير مختلف عما تريده على شعرك، ومع ذلك ، مع وجود محادثات أكثر نشاطًا حول العناصر الطبيعية في المنتجات ، تعمل الزيوت الطبيعية على العجائب في جميع أنواع الشعر.

خصائص الحماية من الحرارة



للحصول على خصائص الحماية من الحرارة ، يجب أن تبحث عن زيت بذور العنب وزيت جوز الهند وزيت الأرجان وزبدة الشيا، بينما تعمل الزيوت أيضًا على تلطيف فروة الرأس، فإن استخدامها كمواد واقية من الحرارة لن يجدي نفعا.

لن يسمح قوام الزيوت الرطب لأداة التصفيف بالعمل كما ينبغي، لذا بدلاً من ذلك ، يجب دمج الزيوت الطبيعية مع السيليكون والمكونات المغذية الأخرى لتشكيل هذه الطبقة الواقية على بشرة شعرك.

إلى جانب المكونات، يعتبر الملمس الواقي من الحرارة مهمًا أيضًا، يجب أن تشعر بالضوء على شعرك، على عكس القناع؛ خلاف ذلك، يمكن أن يفسد الالتصاق المظهر النهائي عند استخدام أداة تصفيف.

إذا كان مصلًا ، يجب أن يلتصق جيدًا بشعرك ، ويساعد في فك تشابكه ، ويمنح خصلات شعرك إحساسًا أكثر نعومة، تغلق السليكون والكواتيرونيون بشرة شعرك وتقلل من فقدان الرطوبة، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد على مكافحة التجعد ، مما يمنحك ملمسًا ناعمًا للشعر.

بينما في بعض الأحيان ، لا يمكننا تجنب استخدام أدوات التسخين على شعرنا، تأكد من عدم القيام بذلك كثيرًا، وبمجرد أن تغسل شعرك بعد التصفيف ، امنحه دفعة من البروتين باستخدام أقنعة الشعر، استخدم أقنعة الترطيب لترطيب البشرة التي تعرضت للحرارة.