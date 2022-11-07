اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيدة وراء اختطاف ابنة طليقها انتقاما منه فى المرج

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:54 ص
سيدة وراء اختطاف ابنة طليقها انتقاما منه فى المرج حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتغيب ابنته (طالبة، ومقيمة بذات العنوان) أثناء توجهها للمدرسة بدائرة القسم .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل لمشاهدة (طليقة المُبلغ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال اصطحابها الطفلة من أمام المدرسة .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لسابقة زواجها من والد الطفلة المتغيبة وانفصالهما بالطلاق، ونظراً لوجود خلافات مالية بينهما، قررت خطف نجلته للانتقام منه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطف

اختطاف

الداخلية

حوادث

قسم شرطة المرج

مديرية أمن القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة