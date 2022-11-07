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رئيس وزراء النرويج: ينبغي أن نسير على نهج مصر في تبني مشروعات الطاقة النظيفة

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 03:28 م
رئيس وزراء النرويج: ينبغي أن نسير على نهج مصر في تبني مشروعات الطاقة النظيفة رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره
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أكد رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، اليوم الإثنين، ضرورة وجود تواصل ودعم بين الدول؛ لحل أزمة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية السير على نهج مصر في تبني الكثير من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.


وقال يوناس جار ستوره- في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، على هامش أعمال قمة المناخ "cop27"- "يجب أن تشارك جميع المجتمعات في حل أزمة تغير المناخ، لأن هناك تحديا كبيرا بصفة خاصة في المدن الكبيرة"، لافتا إلى أن هناك تغيرات وتحديات في القاهرة والمدن الكبرى، كما أن هناك تحديات متعلقة بالكهرباء والوقود ومخاطر التلوث.


وأضاف أنه على الدول الالتزام بتعهداتها، كما يجب أن تكون هناك طموحات وآمال، والسير على نهج مصر في تبني الكثير من المشروعات المتعلقة بالطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.


وأشار إلى أن هناك نماذج خاصة بمشروعات التكيف المناخي يجب تبنيها على المدى الطويل؛ لتحقيق الاستدامة للمجتمعات المحلية، مثل إدارة موارد المياه، وقضية الكهرباء، وإمداد الطاقة لمن يحتاجها من خلال مصادر متجددة فقط.


وتابع "ستوره": "يجب مناقشة مسألة التمويل الخاص بالمناخ، ومناسبته لحاجات المجتمعات المحلية من خلال مشروعات جيدة وقابلة للتنفيذ".


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