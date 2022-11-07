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على هامش "COP 27"

رئيس مجلس القيادة اليمنى عن "الشرق الأوسط الأخضر": فرصة لتعزيز التعاون البيئى

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:58 م
رئيس مجلس القيادة اليمنى عن "الشرق الأوسط الأخضر": فرصة لتعزيز التعاون البيئى رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي
وكالات

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أشاد رئيس مجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمى، اليوم الاثنين بمبادرة الشرق الاوسط الاخضر التى تتبناها المملكة العربية السعودية، معتبرا أنها فرصة لتعزيز فرص التعاون البيئى مع كافة الجهات المعنية حول العالم لمصلحة نماء المنطقة والمساهمة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى كلمة أمام النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى انطلقت أعمالها فى مدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ السابعة والعشرين التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسى، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ستمثل "إسهاما فاعلا من المملكة العربية السعودية للتخفيف من حرارة كوكبنا والتقليل من الاثار السلبية للتغيرات المناخية".

وأضاف أن هذه المبادرة تمثل منصة للتعاون الإقليمى لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتى ودعم الجهود الدولية والاقليمية الهادفة إلى خلق فرص تعاون بيئية تتعدى الحدود وتعزز فرص السلام والتنمية بين شعوب المعمورة.

وأعرب عن أمله فى أن تساعد المبادرة السعودية على الصعيد الوطنى بإعادة تأهيل نظم التنوع الحيوى، والنباتى للأراضى والغطاء الأخضر الذى تعرض للتدهور جراء الحرب التى تشهدها اليمن، معربا عن اعتزازه واعضاء المجلس بالمبادرة وثقته بأن تكون مبادرة نجاح مستمر.


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