رئيس لاتفيا: الأزمة الحالية فى مجال الطاقة تدق ناقوس الخطر

كتب أحمد عرفة

أكد إجيلس ليفيتس رئيس لاتفيا، أن الأزمة الحالية فى مجال الطاقة تدق ناقوس الخطر وعلى الجميع أن ينتقل إلى الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الحلول الخضراء لا تساهم فى جهود التخفيف بل تضمن توفير الطاقة.

وأضاف رئيس لاتفيا، خلال كلمته بقمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ، أن تغير المناخ أثر على كثير من دول العالم، حيث إن دولة الصومال تعرضت للجفاف ذات الوتيرة العالية، ما أدى الى حدوث مجاعة، لافتا إلى أن العالم أجمع يشعر بآثار تغير المناخ، سواء الجفاف ذو الوتيرة العالية أو ذوبان الأنهار الجليدية أو ارتفاع درجات الحرارة المفرط أو حرائق الغابات.

وأوضح رئيس لاتفيا أن تغير المناخ يخفف من التنوع البيولوجي، وأن الحرب الروسية الأوكرانية حاصرت الأمن الغذائي، موضحا أن تغير المناخ يقلل من التنوع البيولوجي، والصراعات العسكرية كالعملية الروسية في أوكرانيا أثرت على الأمن الغذائي والطاقة.