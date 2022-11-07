رئيسة وزراء باربادوس تشيد بدعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

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أعربت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي عن تقديرها للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، مشددة على ضرورة أن يتحمل قادة الدول مسؤولية إنقاذ الأرض، سواء من الحروب أو التغيرات المناخية.

وقالت موتلي ـ في كلمة لها خلال فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ ـ "ما أحوجنا الى السلام اليوم، لأنه طالما استمرت معاناة الناس بسبب الحروب، فلا أمل لنا في ما هو أفضل.. وحين ننزلق في الحروب الكبرى، فإن آثارها سوف تلازمنا لزمن بعد ذلك.. ومن ثم، فإن الزعماء مطالبون بتحمل المسؤولية لإنقاذ هذه الارض ومن يعيش عليها".

وأكدت أهمية وجود إرادة سياسية دولية لإحداث فارق إيجابي في حياة الشعوب التي عانت من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.. وتابعت: "الخيار بين أيدينا، يجب أن نعمل سويا من خلال مؤتمر الأطراف لمواجهة التغير المناخي".

ولفتت موتلي إلى ما شهده العالم من موجات الحرارة من أوروبا إلى الصين، والفيضانات في باكستان، والأعاصير التي ضربت أكثر من بلد بما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة هذا الأمر، مؤكدة ضرورة إطلاق العنان للتمويل الميسر للبلدان النامية لمواجهة تغير المناخ.

وشددت على ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة مسئوليتها.. وتساءلت عن كيفية أن تحقق شركات النفط والغاز مليارات الدولارت من دون أن تشارك في صندوق الخسائر والأضرار، معربة عن أملها في أن تتفهم الدول أنها مترابطة مع انتهاء مؤتمر (كوب 27).