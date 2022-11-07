رئيسة الكومنولث تحذر: 115 شخصًا يموتون كل يوم نتيجة التغير المناخي

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حذرت الأمين العام لدول الكومنولث، باتريشيا سكوتلاند، من أن الكارثة تلوح في الأفق وأن 115 شخصا يموتون كل يوم نتيجة التغير المناخي.



وقالت سكوتلاند - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد خلال وجودها بمدينة شرم الشيخ لحضور قمة المناخ (COP 27) - إن لم نتخذ أي إجراء، "فلن يكون لدينا كوكب يستحق العيش له"، مضيفة "فقط أنظروا فيما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية إلى دول مثل بنجلاديش، حيث أن 60 بالمائة من البلاد تحت الماء".



وتابعت "هذه كارثة، هناك ما يعادل أكثر من 40 مليار دولار من الأضرار، كما لدينا آلاف الأشخاص وكذلك الملايين الآخرين الذين سيتم وضعهم في الوقت الحالي في وضع دمار وجوع حقيقي"، لافتة "يتعين علينا جميعا وعلى جميع الإنسانية أن يتجه تركيزهم على ذلك".



وأردفت "ينبغي على من أدرك منا الوضع أن يتحدث علنًا، ويتعين أن يكون في مقدورنا جميعًا أن نقول للكل أن هذا شأن الجميع ولا يمكن لأحد الفرار منه، لإنه في حال حدوث ذلك فإن إنسانيتنا بأكملها في خطر"، مشددة على أن الأمر يتعلق بالحفاظ على الكوكب.