حلوان باللون الأخضر.. مبادرة لمحافظة القاهرة لعودة المدينة لسابق عهدها

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت محافظة القاهرة، مبادرة حلوان باللون الأخضر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر لعودة حلوان لسابق عهدها الجميل للحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وفى السياق أوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ان الهدف من المبادرة هو تطوير وتجميل حلوان وضواحيها ضمن مبادرة اتحضر للاخضر لتشجير عدد من الميادين والشوارع ورفع كافة المخلفات و التراكمات مع زيادة المساحات الخضراء وتطويرالحدائق العامة وتدعيم كافة الانشطة التي تساهم في رفع الوعي البيئي بأحياء مدينة حلوان العريقة والتي عرفت قديما بأنها مركز للاستشفاء وموطن العلاج لكثير من الأمراض.

واوضحت نائب محافظ القاهرة، انه انطلاقا من التعاون المشترك بين جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني تأتي مبادرة حلوان باللون الاخضر لتتكاتف الجهود وتتشابك الأيادي تحقيقا لهذه المبادرة الفريدة ايمانا بأهمية البيئة واملا في الحفاظ عليها خاصة في ظل السعي الدائم من الدولة المصرية للسير بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل الى الاقتصاد الاخضر.

الجدير بالذكر ان مبادرة حلوان باللون الاخضر ضمن فاعليات مبادرة اتحضر للاخضر والتي انطلقت منذ عام 2019 لمواجهة التغيرات المناخية والتي تُعد واحدة من أهم المبادرات للحد من تداعيات تغيرات المناخ، وأول حملة لنشر الوعى البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية والمواكبة لانعقاد مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة.