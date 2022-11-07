حبس راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة، حبس راكب أجنبى 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولته تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة الدولى، وكلفت رجال المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة قادمة من إحدى الدول الأوربية، حيث اشتبه مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين، فتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص، فتبين وجود عدد من زجاجات الأدوية "أجسام غريبة" داخل الحقائب، وبتفتيشها تم العثور على كمية كبيرة من الزجاجات مخبأة بمعرفة الراكب داخل جيب سرى .

وبالعرض على مدير الحركة قام بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من اشرطة عقار الترامادول المخدر وزجاجات عقار الكونترامال المخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتوزيعها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة اتحقيق.