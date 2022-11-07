توقيع الكشف الطبي على 1421 مواطنا بقافلة طبية في الفيوم

كما أجرى الأطباء بالقافلة، فحوصات معملية وأشعة على 43 مواطن، وبلغت عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 140 حالة، وحضر 162 مواطنا ندوات التثقيف الصحي التي أقامتها القافلة.



وشملت القافلة، تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادتين الأطفال والجلدية، والعظام، والمسالك، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، وندوات التثقيف الصحى، ويوقع الكشف الطبي، والفحوصات، على المواطنين، ويصرف العلاج بالمجان.



وقدمت خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة، منها كيفية الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وغيرها من الندوات التوعوية.

