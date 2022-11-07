تقديم الخدمات الصحية لمليون مواطن بمستشفيات وحدات طب الأسرة بالشرقية

الشرقية- فريق المحافظات

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، تم تقديم العديد من الخدمات الصحية والعلاجية لـعدد 1079547 مواطنا بـ 487 منفذا طبيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية وتحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين واطقم التمريض المدربة على احدث البرتوكولات والسياسات العلاجية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المديرية بالتنسيق مع منافذ تقديم الخدمات الصحية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بتقديم الخدمة لعدد 226 ألفا و860 مريضا من المترددين على العيادات الخارجية وتقديم الخدمة لعدد 9225 مريضا بأقسام الأستقبال والطوارئ وتقديم خدمات متابعة الحوامل الجدد والحوامل المترددة لعدد 33280 سيدة ومتابعة حالات الأطفال لـعدد95286 طفلا ، وتقديم التطعيمات الروتينية لعدد 106507 طفلا وكذلك تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد 207202 سيدة، وخدمات طب الأسنان لـعدد57068 مواطنا بالإضافة إلى سحب 342964 عينة وتحليلها بالمعامل الطبية التابعة للمديرية.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشئوون الصحية لما تقدمه للشعب الشرقاوي من خدمات صحية وعلاجية مميزة وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة ومنافذ تقديم الخدمات الصحية وإطلاق قوافل طبيه متنقلة تضم ‏جميع التخصصات لخدمة المرضى بالمناطق النائية وكذا شن حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والغذائية بمختلف مدن ‏ومراكز المحافظة من أجل الوصول لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع.