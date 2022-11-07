تفاصيل محطة الرفع الفرعية بإسنا لخدمة 27 ألف نسمة بعد تشغيلها تجريبيا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استمراراً لسلسلة المشروعات القومية الجديدة بمحافظة الأقصر، بدأت فعاليات التشغيل التجريبي لمشروع محطة الرفع الفرعية رقم (1) صرف صحي مدينة إسنا والتي ستخدم 27000 نسمة بمناطق مطحن إسنا والصنايع وأرض اللواء، وذلك ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لمركز ومدينة إسنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتقام المحطة على مساحة 400 متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها 64 لتر لكل ثانية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 20 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، ونفذتها شركة المقاولون العرب "فرع جنوب الوادي" تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تشغيلها تجريبياً بحضور كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء هشام السعدي مركز ومدينة إسنا، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، والمهندس هاني طايع مدير فرع الجهاز بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكرى والمهندسة هبة أحمد مديري التنفيذ بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن طول شبكة الصرف الصحي الخاص بالمحطة يبلغ 7.15 كيلو متر وخط طرد بطول 1.10 كم، وتصرف 5530 م3/يوم، موضحةً أن المحطة تتكون من بئر صرف وعنبر الطلمبات ومبنى المخزن وعدد اثنين محول كهربائي ومولد كهربائي وخزان وقود، وتم تسليم المحطة والمشروع بالكامل إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم دخول المشروع الخدمة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم ، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى القرى المصرية لإحداث تحسن كامل في معيشة المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم في محافظة الأقصر بجهود كبيرة تقوم بها الدولة تأسيس كامل للبنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى والمراكز بعد عقود من عدم توافر الخدمة في معظم مراكز وقرى المحافظة.



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جولة-المحافظ-فى-محطة-الرفع-الفرعية-للصرف-بإسنا



مبنى-محطة-الرفع-الفرعية-للصرف-بإسنا



محطة-الرفع-الفرعية-للصرف-بإسنا-لخدمة-27-ألف-نسمة