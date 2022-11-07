تعرف على حجم الإمدادات النفطية العالمية لمجموعة الدول المنتجة

كتبت - مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارجها خلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 1.7 مليون ب/ي مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 66.2 مليـون ب/ي، وأن تستمر في الارتفاع بعد ذلك لتصل خلال الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو 67.1 مليون ب/ي.

وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية، الصادرعن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك، فبشكل عام، يتوقع ارتفاع متوسط تلك الإمدادات خلال عام 2022 بنحو 2.1 مليون ب/ي، أي بنسبة 3.3% مقارنة بالعام السابق، ليصـل إلى 65.8 مليون برميل/يوم، وهو تقريباً نفس مستوى التوقعات السابقة، حيث تـم رفـع النمـو المتوقع لإنتاج روسيا النفطي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة به، وفي المقابل تم خفض النمو المتوقع لإنتاج الولايات المتحدة الأمريكيـة والنرويج وكازاخستان وأذربجيـان.

هذا وستكون المحركات الرئيسية لنمو الإمدادات النفطية العالمية في عام 2022 هي الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والصين وغيانا.

ومن جانب آخر، تشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكـي فـي المناطق السبع الرئيسية (Haynesville ،Eagle Ford Bakken Appalachia ،Permian ،Niobrara وAnadarko) في شهر أغسطس 2022 ليصـل إلـى نـحـو 8.908 مليون ب/ي، ويتوقع أن يواصل ارتفاعـه فـي شهر سبتمبر ليصـل إلـى نـحـو 9.049 مليـون ب/ي، وهو أعلى مستوى مسجل له منذ شهر مارس 2020.