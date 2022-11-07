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بوريس جونسون يوجه الشكر للحكومة المصرية على جهودها فى قضية تغير المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:30 م
بوريس جونسون يوجه الشكر للحكومة المصرية على جهودها فى قضية تغير المناخ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون
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وجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، الشكر للحكومة المصرية على دعمها وجهودها في قضية تغير المناخ. 

وقال رئيس وزراء بريطانيا السابق -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، على هامش فعاليات كوب 27 في شرم الشيخ- إنني هنا من أجل البناء على ما تحقق في قمة التغير المناخي" في جلاسكو "كوب 26" وما بذل من جهد فيما يتعلق بالفحم والسيارات، لأن هذه لحظة مهمة جدا للإنسانية.

وتابع أن بريطانيا تعمل حاليا من أجل طاقة نظيفة خضراء، وهذا هو الطريق للمضي قدما والوصول إلى حلول للمشكلات المتعلقة بتغير المناخ.

وأعرب عن قلقه إزاء الحرب في أوكرانيا وما تمثله من ضغوط على الشعوب وخاصة في القارة الأوروبية.


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