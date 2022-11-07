بوريس جونسون: بريطانيا لا تستطيع دفع تعويضات عن التغير المناخى

كتبت ريم عبد الحميد

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إن بريطانيا لا تستطيع أن تدفع تعويضات مناخية للدول الأكثر فقرا، على الرغم من سجلها التاريخى في تلويث البيئة باعتبارها أحد قادة الثورة الصناعية.

وفى كلمته بقمة المناخ العالمية كوب 27 في شرم الشيخ، قال جونسون إن المملكة المتحدة كانت واحدة من الدول الصناعية إن لم تكن الأولى، وخرجت خيوط الكربون الأولى من المصانع والمطاحن والمسابك في ويست ميدلاندز قبل 200 عام، لقد بدانا كل شيء.

وتابع قائلا: لا شك أن شعب بريطانيا وضع الكثير من الكربون في الغلاف الجوى. والأمر الذى لا يمكننا فعله هو تقديم هذه النوع من التعويضات، ببساطة لا نملك الموارد المالية، لا يوجد دولة يمكن أن تفعل ذلك. ما يمكننا فعله هو المساعدة في التكنولوجيا للتى يمكن أن تساعد في حل المشكلة.