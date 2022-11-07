انهيار المطرب نادر أبو الليف فى جنازة شقيقه بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

رصد "اليوم السابع"، تشييع جثمان شقيق المطرب نادر أبو الليف بعد صلاة الجنازة بمسجد العمري وسط محافظة الإسكندرية، وأفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العامود بمنطقة كرموز .



وكان المطرب نادر أبو الليف قد كشف عن تفاصيل حالة شقيقه الصحية قائلاً: في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه أصيب بانسداد في الرئة، وتوقف عضلة القلب، وهو في حالة حرجة مطالبًا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، ويتواجد في العناية المركزة بإحدى المشتشفيات بمصر الجديدة.



وطالب مؤخرًا المطرب أبو الليف الدعاء لشقيقه بعد تعرضه لأزمة صحية حيث يرقد حاليًا في العناية المركرة داخل أحد المستشفيات بمصر الجديدة، وعلق قائلا: "أرجوكم الدعاء لأخي فهو في أمس الحاجة للدعاء الصادق من القلب لوجه الله تعالي وربنا قادر علي تغيير الأقدار، دعوة خالصة صادقة أمانة عليكم أتوسل إليكم، دعوة لأخي بالله عليكم الدعاء من القلب بسرعة الشفاء".



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحى "عزيز وغالى" ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد السباعى .



ابو-الليف-أثناء-توديع-شقيقة-بالمقابر



ابو-الليف-خلال-جنازة-شقيقة



انهيار-ابو-الليف-في-تشيع-جثمان-شقيقة



تأثر-ابو-الليف-أثناء-جنازة-شقيقة