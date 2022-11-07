اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق الملتقى الفنى الـ20 لشباب الجامعات بشعار "معا لإحياء الموسيقى العربية".. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:53 ص
انطلاق الملتقى الفنى الـ20 لشباب الجامعات بشعار "معا لإحياء الموسيقى العربية".. صور افتتاح الملتقى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، افتتاح الملتقي الفني العشرين لشباب الجامعات وذلك بمشاركة 15 جامعة (مايقرب من 500 طالب وطالبة) وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف أحمد غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات بدوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور اللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ،والدكتور أحمد عكاي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وقيادات من القوات المسلحة وأعضاء المجالس النيابية والقيادات الشعبية بالمحافظة وقيادات الجامعة السابقين وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلاب  بكليات الجامعة .
 
يأتي هذا الملتقي تأكيدا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة علي رعاية الموهوبين من الطلاب والعمل علي صقل مواهبهم وتأصيل الهوية الوطنية والثقافية لقيادات المستقبل وعلي هامش الملتقي تم افتتاح مطعم الجامعة بعد إعادة هيكلته وتطويره بما يليق بعراقة الجامعة وخدمة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
 
بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات القرآن الكريم ثم عرض فيلم  وثائقي توضيحي عن نشاط الملتقي وكلمات لقيادات الجامعة  احتفالا بهذه المناسبة  ثم تبع ذلك بعض الافلام  الفنية المسجلة والتي تبرز أصالة المصري وحبه وانتمائه لوطنه في الحرب والسلم تبعها الألعاب النارية سواء علي خشبة المسرح أو في أجواء المكان.
 
وقامت كلية التربية النوعية بالجامعة بتقديم عرض غنائي شمل بعض الأغاني الوطنية والتراثية وايضا عزف جماعي وفردي من طالبات وطلبة الكلية  ثم تلي ذلك تقديم منتخب جامعة طنطا لفقرته الفنية.
 
ومن المقرر  أن عروض الجامعات المشاركة تستمر حتي الاربعاء 9 نوفمبر الجارى .
 
5a22e81d-253a-4be8-b4cd-9e22ca4233e1
 

 

615b12d4-f0c1-492c-af4d-2ef85a2917cc
 

 

937ab7f3-b4e6-4954-84e6-aaea4f564a2c
bf6e5706-3573-49aa-be75-285d4d942cbe
 

 

 

 


التعليم العالى

الجامعات

الانشطة الطلابية

اخبار مصرية

الموسيقى العربية



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالي يُكرم الفرق الفائزة بهاكاثون الجامعات المصرية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:31 م

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:23 م

وزير التعليم العالى يُسلم عقود دعم 67 مشروعا بحثيا بـ106 ملايين جنيه.. عاشور: برامج مخصصة لمواجهة تغير المناخ.. وإنشاء صندوق التمويل الأخضر بمخصصات 100 مليون.. محيى الدين: للجامعات دور فى نشر ثقافة تغير المناخ

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:00 م

جامعة دمياط تشارك بأحد المشروعات في مؤتمر المناخ بجناح وزارة التعليم العالي

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:34 م

وزير التعليم العالى: وضع برامج دراسية لقضايا المناخ بدءا من 2023

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة