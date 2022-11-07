انطلاق الملتقى الفنى الـ20 لشباب الجامعات بشعار "معا لإحياء الموسيقى العربية".. صور

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى لل أنشطة الطلابية ، افتتاح الملتقي الفني العشرين لشباب الجامعات وذلك بمشاركة 15 جامعة (مايقرب من 500 طالب وطالبة) وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف أحمد غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات بدوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور اللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ،والدكتور أحمد عكاي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وقيادات من القوات المسلحة وأعضاء المجالس النيابية والقيادات الشعبية بالمحافظة وقيادات الجامعة السابقين وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلاب بكليات الجامعة .

يأتي هذا الملتقي تأكيدا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة علي رعاية الموهوبين من الطلاب والعمل علي صقل مواهبهم وتأصيل الهوية الوطنية والثقافية لقيادات المستقبل وعلي هامش الملتقي تم افتتاح مطعم الجامعة بعد إعادة هيكلته وتطويره بما يليق بعراقة الجامعة وخدمة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات القرآن الكريم ثم عرض فيلم وثائقي توضيحي عن نشاط الملتقي وكلمات لقيادات الجامعة احتفالا بهذه المناسبة ثم تبع ذلك بعض الافلام الفنية المسجلة والتي تبرز أصالة المصري وحبه وانتمائه لوطنه في الحرب والسلم تبعها الألعاب النارية سواء علي خشبة المسرح أو في أجواء المكان.

وقامت كلية التربية النوعية بالجامعة بتقديم عرض غنائي شمل بعض الأغاني الوطنية والتراثية وايضا عزف جماعي وفردي من طالبات وطلبة الكلية ثم تلي ذلك تقديم منتخب جامعة طنطا لفقرته الفنية.

ومن المقرر أن عروض الجامعات المشاركة تستمر حتي الاربعاء 9 نوفمبر الجارى .