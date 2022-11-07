إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة دلة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنين في حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، ووجود مصابين.

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



