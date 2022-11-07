اليوم السابع
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الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:58 م
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إزالة حالتي تعد على الأراضى الزراعية بزمام جمعية سنورس في الفيوم.. صور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 04:39 م
إزالة حالتي تعد على الأراضى الزراعية بزمام جمعية سنورس في الفيوم.. صور إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بالفيوم
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس بالفيوم، من إزالة حالتي تعدِ على أراضي زراعية بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، في حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالمركز، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم.
 
وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، أن حملة مشكلة من جمال العوامي، وأشرف أيوب، نائبي رئيس المركز، ونسرين سعد، مدير قسم حماية الأراضي، نفذت إزالة لحالتي تعدِ على مساحة قيراط لكل حالة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم (1)
إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم (1)

إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم (2)
إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم (2)

إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم (3)
إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بالفيوم (3)

 


حملات الازالة

الأبنية المخالفة

الفيوم

محافظة الفيوم



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