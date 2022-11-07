إزالة حالتي تعد على الأراضى الزراعية بزمام جمعية سنورس في الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس بالفيوم، من إزالة حالتي تعدِ على أراضي زراعية بزمام جمعية سنورس ثان الزراعية، في حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالمركز، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم.

وأوضح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، أن حملة مشكلة من جمال العوامي، وأشرف أيوب، نائبي رئيس المركز، ونسرين سعد، مدير قسم حماية الأراضي، نفذت إزالة لحالتي تعدِ على مساحة قيراط لكل حالة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.