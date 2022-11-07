اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قمة العالم بتوقيت أم الدنيا..

أوائل القادة الوافدين على مقر الفعاليات الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:47 ص
أوائل القادة الوافدين على مقر الفعاليات الرئاسية فى cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف وصول زعماء العالم لقمة المناخ

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واصل القادة المشاركون فى قمة COP 27 التوافد على مقر انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، والرئيس البلغاري رومين راديف، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ "كوب 27".

 
زعماء العالم
زعماء العالم
 
أوائل القادة المتوافدين..
 
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك
مدير صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد
رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا
رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى
رئيس وزراء هولندا مارك روته
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيس رواندا بول كاجامى
رئيس بلغاريا رومين راديف
رئيس الصومال حسن شيخ محمود
أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط
رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد

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